Boston Celtics'in forveti Kristaps Porzingis'in, Doğu Konferansı Finalleri'nin 4. maçında baldır sakatlığından dönebileceği iddia edildi.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Porzingis'in baldırındaki sakatlıktan Doğu Finalleri serisinin 4. maçı gibi erken bir zamanda dönebileceğini söyledi.
28 yaşındaki oyuncunun iyileşme sürecinde ilerleme kaydettiği ve sahadaki kondisyon çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi.
Porzingis, playoffların ilk turunun 4. maçında sakatlanmıştı.
Celtics'in Porzingis'i, dönüşü sonrası dakika sınırlaması altında oynatması bekleniyor.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Porzingis'in baldırındaki sakatlıktan Doğu Finalleri serisinin 4. maçı gibi erken bir zamanda dönebileceğini söyledi.
28 yaşındaki oyuncunun iyileşme sürecinde ilerleme kaydettiği ve sahadaki kondisyon çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi.
Porzingis, playoffların ilk turunun 4. maçında sakatlanmıştı.
Celtics'in Porzingis'i, dönüşü sonrası dakika sınırlaması altında oynatması bekleniyor.
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