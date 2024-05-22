Bucaspor 1928'den açıklama

İzmir temsilcisi Bucaspor 1928'de kapatılan Bucaspor'dan kalan borçlar kulübün başını ağrıtıp, Kaynak Tesisleri'ndeki sahaların ise depo olarak kiraya verildiği ortaya çıkarken yönetim açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Türkiye'nin en büyük futbol tesislerinden Kaynaklar Tesisleri'ndeki 4 suni çim sahadan 3'ünün ve Bucaspor Akademi Tesisleri'nin 1.5 yıldır depo olarak kullanıldığı, 3 doğal çim sahadan 2'sinin ise bakımının yapılamayıp kaderine terk edildiği görülürken, sarı-lacivertli kulüp, yeni tesis hamlesi yapılacağını duyurdu. Bucaspor 1928, Bucaspor'un eski oyuncusu Dady'den gelen borcun ise taksitlendirildiğini vurguladı.Bucaspor 1928'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Son dönemde basında ve sosyal medyada çıkan Kaynaklar Tesisleri'nde depoların inşaa edildiği ve kulübümüzün transfer yasağı cezası aldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Eski Bucasporlu oyuncu Dady'e olan borç yapılandırılmış olup taksitleri düzenli olarak tarafımızca ödenmektedir. Eski borçlar sebebiyle transfer yasağı cezası aldığımız haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca yine Kaynaklar'da Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın ve eski Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu'nun da destekleriyle bize tahsis edilecek olan, 49 yıllığına kiralayacağımız arazide Bucaspor 1928 Kulübümüz'e yeni, yakışır, modern bir spor tesisinin kurulacağının kamuoyu tarafından bilinmesi önem arz etmektedir. Bu hususta bizlere yardımcı olan Sayın Bakanımız ve eski Bakanımız'a, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne destekleri için teşekkür ederiz."