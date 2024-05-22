Houston Rockets ekibinin, Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell için olası bir takası takip ettiği iddia edildi.



The Athletic'ten Kelly Iko, Rockets'ın Mitchell'ın Cavaliers'la kontratını uzatmamaya karar vermesi durumunda kendisinin takas edilme olasılığını takip altına aldığını belirtti.



Rockets'ın Brandon Ingram ve Mikal Bridges gibi diğer potansiyel oyunculardan ziyade Mitchell kalitesinde bir yıldızla daha fazla ilgilendiği düşünülüyor.



2025'te serbest oyuncu olabilecek olan Mitchell'ın, Cavaliers'la uzun vadeli sözleşme imzalamaması durumunda adı sıklıkla New York Knicks, Brooklyn Nets ve Miami Heat gibi takımlarla geçiyordu.





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