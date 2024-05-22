Rockets, Donovan Mitchell'ı yakın takibe aldı!

Houston Rockets ekibinin, Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell için olası bir takası takip ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rockets, Donovan Mitchell'ı yakın takibe aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2024 13:33
Houston Rockets ekibinin, Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell için olası bir takası takip ettiği iddia edildi.

The Athletic'ten Kelly Iko, Rockets'ın Mitchell'ın Cavaliers'la kontratını uzatmamaya karar vermesi durumunda kendisinin takas edilme olasılığını takip altına aldığını belirtti.

Rockets'ın Brandon Ingram ve Mikal Bridges gibi diğer potansiyel oyunculardan ziyade Mitchell kalitesinde bir yıldızla daha fazla ilgilendiği düşünülüyor.

2025'te serbest oyuncu olabilecek olan Mitchell'ın, Cavaliers'la uzun vadeli sözleşme imzalamaması durumunda adı sıklıkla New York Knicks, Brooklyn Nets ve Miami Heat gibi takımlarla geçiyordu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery