Mario Hezonja: 'Perez beni tehdit ediyor!'

Real Madrid ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan Mario Hezonja, geleceğiyle ilgili konuştu.



Hezonja, "Kalıp kalmayaağım konusunda henüz bir fikrim yok. Florentino Perez, beni ne zaman görse tehdit ediyor. Kalmam gerektiğini söylüyor. Keşke kalabilsem. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Şu an takımı bireysel konularla rahatsız etmenin manası yok. Zamanı gelecek. Umarım iyi haberler gelir." ifadelerini kullandı.



Real Madrid'de bu sezon 73 maçta süre bulan Hezonja; 21 süre, 12 sayı ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı.





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