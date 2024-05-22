Mario Hezonja: "Perez beni tehdit ediyor!"

Real Madrid forması giyen Mario Hezonja, geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mario Hezonja: 'Perez beni tehdit ediyor!'
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22 Mayıs 2024 13:48
Son güncelleme 22 Mayıs 2024 13:52
Real Madrid ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan Mario Hezonja, geleceğiyle ilgili konuştu.

Hezonja, "Kalıp kalmayaağım konusunda henüz bir fikrim yok. Florentino Perez, beni ne zaman görse tehdit ediyor. Kalmam gerektiğini söylüyor. Keşke kalabilsem. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Şu an takımı bireysel konularla rahatsız etmenin manası yok. Zamanı gelecek. Umarım iyi haberler gelir." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de bu sezon 73 maçta süre bulan Hezonja; 21 süre, 12 sayı ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı.

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