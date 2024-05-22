Fenerbahçe, Avrupa'nın zirvesinde!

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da İngiliz devi Manchester City'den sonra en çok galibiyet alan takım konumunda....

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe, Avrupa'nın zirvesinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2024 12:51
Son olarak Süper Lig'de Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile bütün istatistikleri altüst ediyor.

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda hiç maç kaybetmeyen Sarı-Lacivertliler, adını tarihe yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe, tüm kulvarlarda elde ettiği galibiyetlerle dikkat çekiyor. Sarı Kanarya, bu sezon 43 maç kazanarak Manchester City'den sonra Avrupa'da en çok maç kazanan takım oldu.

CITY HARİÇ HERKESİ GEÇTİ

İngiltere Ligi'nde şampiyonluğu ulaşan City'nin ise 44 galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, namağlup Bayer Leverkusen, Sporting Lizbon, Real Madrid, Liverpool, Rangers ve Galatasaray gibi takımları geride bıraktı.

EN ÇOK GOL ATAN 6. TAKIM

Tüm kulvarlarda 141 gol atan Fenerbahçe, Avrupa'da en çok gol atan 6. takım konumunda.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery