Fenerbahçe, Avrupa'nın zirvesinde!

Son olarak Süper Lig'de Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile bütün istatistikleri altüst ediyor.
Süper Lig'de bu sezon deplasmanda hiç maç kaybetmeyen Sarı-Lacivertliler, adını tarihe yazdırmayı başardı.
Fenerbahçe, tüm kulvarlarda elde ettiği galibiyetlerle dikkat çekiyor. Sarı Kanarya, bu sezon 43 maç kazanarak Manchester City'den sonra Avrupa'da en çok maç kazanan takım oldu.
CITY HARİÇ HERKESİ GEÇTİ
İngiltere Ligi'nde şampiyonluğu ulaşan City'nin ise 44 galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, namağlup Bayer Leverkusen, Sporting Lizbon, Real Madrid, Liverpool, Rangers ve Galatasaray gibi takımları geride bıraktı.
EN ÇOK GOL ATAN 6. TAKIM
Tüm kulvarlarda 141 gol atan Fenerbahçe, Avrupa'da en çok gol atan 6. takım konumunda.
Süper Lig'de bu sezon deplasmanda hiç maç kaybetmeyen Sarı-Lacivertliler, adını tarihe yazdırmayı başardı.
Fenerbahçe, tüm kulvarlarda elde ettiği galibiyetlerle dikkat çekiyor. Sarı Kanarya, bu sezon 43 maç kazanarak Manchester City'den sonra Avrupa'da en çok maç kazanan takım oldu.
CITY HARİÇ HERKESİ GEÇTİ
İngiltere Ligi'nde şampiyonluğu ulaşan City'nin ise 44 galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, namağlup Bayer Leverkusen, Sporting Lizbon, Real Madrid, Liverpool, Rangers ve Galatasaray gibi takımları geride bıraktı.
EN ÇOK GOL ATAN 6. TAKIM
Tüm kulvarlarda 141 gol atan Fenerbahçe, Avrupa'da en çok gol atan 6. takım konumunda.