Claudio Ranieri'den emeklilik kararı!

Cagliari'yi Seria A'da tutmayı başaran 72 yaşındaki Claudio Ranieri, teknik direktörlük kariyerini noktalama kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Claudio Ranieri'den emeklilik kararı!
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21 Mayıs 2024 22:38
Birçok önemli kulübü çalıştıran Claudio Ranieri'den flaş bir karar geldi.

72 yaşındaki İtalyan teknik adam, teknik direktörlük kariyerini noktalama kararı aldı.

Daha önce Atletico Madrid, Valencia, Inter, Monaco, Chelsea, Napoli gibi önemli takımları çalıştıran Ranieri, Cagliari'yi bu sezon ligde tutmayı başardı.

İtalyan çalıştırıcı, Cagliari ile geçtiğimiz sezon Serie A'ya çıkma başarısı göstermişti.

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