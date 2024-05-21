Claudio Ranieri'den emeklilik kararı!

Birçok önemli kulübü çalıştıran Claudio Ranieri'den flaş bir karar geldi.



72 yaşındaki İtalyan teknik adam, teknik direktörlük kariyerini noktalama kararı aldı.



Daha önce Atletico Madrid, Valencia, Inter, Monaco, Chelsea, Napoli gibi önemli takımları çalıştıran Ranieri, Cagliari'yi bu sezon ligde tutmayı başardı.



İtalyan çalıştırıcı, Cagliari ile geçtiğimiz sezon Serie A'ya çıkma başarısı göstermişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU