Devin Booker'ın, Suns'tan takasını istemesi beklenmiyor

Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker'ın, takımdan takas talebinde bulunmak gibi bir isteği olmadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Devin Booker'ın, Suns'tan takasını istemesi beklenmiyor
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22 Mayıs 2024 13:32
Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker'ın, takımdan takas talebinde bulunmak gibi bir isteği olmadığı bildirildi.

Hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiren ve kadrosunu Booker, Kevin Durant ve Bradley Beal'den yola çıkarak yükseltmesi beklenen Suns ekibinin, bu yıldızlarını takas etmek istemediği ve herhangi bir takas talebi ise beklemediği açıklandı.

ESPN'den Stephen A. Smith, Booker'ın New York Knicks'te oynamak istediğine dair söylentileri alevlendirmiş olsa da, başka medya mensuplarından bu iddiayı destekleyen herhangi bir rapor çıkmamıştı. Frank Vogel'ın yerine yakın zamanda Mike Budenholzer'ı işe alan Suns'ın, önümüzdeki sezon da şampiyonluk yarışında yer almayı hedeflediği düşünülüyor.

ESPN'den Zach Lowe, podcast'inde konuyla ilgili şunları söyledi:

"Stephen A. Smith'in Devin Booker'dan bahsettiğini biliyorum. Mat Ishbia ve James Jones'un kamuya açık bir şekilde 'Kimseyi takas etmiyoruz' ifadesinden bağımsız olarak, Devin Booker'dan herhangi bir takas talebi geleceğine dair de hiçbir gelişme duymadım. En azından yakın gelecekte."

Bu sezon 68 maçta 27.1 sayı, 6.9 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları yakalamış olan Booker, 2028'de serbest oyuncu olacak.

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