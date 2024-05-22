Juventus'ta Motta için geri sayım!

Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, kısa süre içerisinde takımdan ayrılacak. İtalyan teknik adamın ayrılık sonrası Juventus ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'ta Motta için geri sayım!
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22 Mayıs 2024 14:01
Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan teknik adam, kısa süre içerisinde kulübün başkanı Joey Saputo ile bir görüşme gerçekleştirecek.

BAŞKANA KARARI AÇIKLAYACAK

Bologna ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda biten Motta'nın, bu toplantıda takımdan ayrılma kararını başkana ileteceği kaydedildi.

JUVENTUS'A İMZA ATACAK

41 yaşındaki teknik adamın daha sonra Juventus ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Motta'nın Juventus ile iki yıllık sözleşme imzalayacağı ve kontratta uzatma opsiyonu da yer alacağı vurgulandı. Genç teknik adam, yeni takımı Juventus'tan yıllık 3.5 milyon kazanacak.

Motta'nın Bologna'dan ayrılmasının ardından Juventus, İtalyan teknik adamın sözleşmesini resmiyete dökecek.

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