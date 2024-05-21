Haber Tarihi: 21 Mayıs 2024 13:37 - Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 13:37

Yüzde 25 kira artışı sınırı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

Yüzde 25 kira artış sınırının biteceği tarih, milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından takip ediliyor, uygulamanın ne kadar devam edeceği sorularına yanıt aranıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kirada yüzde 25 sınırıyla ilgili son durumu değerlendirdi. Peki, yüzde 25 kira artışı sınırı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

Yüzde 25 kira artışı sınırı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRTHaber'de katıldığı bir programda ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep olmadığını belirten Şimşek; "Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez. Kredi fiyatlamasına da müdahale edilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine haziran ayında da yüzde 25 zam yapabilecek.
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