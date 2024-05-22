Robert Lewandowski: 'Mbappe bizi korkutmuyor!'

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, İspanyol basınına bir röportaj verdi.



MBAPPE SORUSUNA CEVAP



Lewandowski, Real Madrid'e imza atması beklenen Kylian Mbappe için gelen soruya da yanıt verdi. Polonyalı futbolcu, "Henüz resmi değil ancak gözüken Mbappe için tüm yollar Real Madrid'e çıkıyor. Bu sizi korkutuyor mu?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Hayır. Tabii ki Mbappe inanılmaz bir oyuncu ve Real Madrid'e giderse çok güçlü bir takım olacaklar. Ama bizim mentalitemiz, bir takım olmak ve birlikte çalışmak olmalı. Böyle olursa onları yenebiliriz." ifadelerini kullandı.



35 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon için ayrıca, "İlk maçtan ve ilk dakikadan itibaren kesinlikle hazır olmalıyız çünkü Real Madrid'in zamana ihtiyacı olacak, başlangıçta iyi oynamayacak ve puan kaybedeceklerdir. Biz de bundan faydalanmalıyız." sözlerini sarf etti.



GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA



Gelecek sezonla ilgili sözlerinin ardından kendi geleceği de sorulan Lewandowski, "Birçok şey hakkında birçok söylenti var. Benim aklımda sadece gelecek sezon Barcelona'da başlamak ve oyunumuzda bir adım daha ileri gitmek var. Söyleyebileceğim ve aklımda olan bu." diye konuştu.



Barcelona'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Lewandowski, 25 gol attı ve 9 asist yaptı.





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