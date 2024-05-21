Bu sezon Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren ancak son haftalarda yakaladığı çıkışla sezonu 6. sırada tamamlayan Chelsea'de beklenen ayrılık gerçekleşti.



Chelsea resmi sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktörü Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdığını açıkladı.



İşte Chelsea'nin o açıklaması:



"Chelsea'deki herkes adına Mauricio'ya bu sezonki hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Ne zaman olursa olsun Stamford Bridge'e tekrar hoş karşılanacaktır ve ona gelecekteki koçluk kariyerinde en iyi dileklerimizi sunuyoruz."



51 MAÇA ÇIKTI



Chelsea'nin başında 51 resmi maça çıkan Mauricio Pochettino bu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet alırken maç başına 1.78 puan ortalaması tutturdu.





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