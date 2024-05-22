AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Aydın'da yapılacak

AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, Aydın'da gerçekleştirilecek.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 25-26 Mayıs tarihlerinde ICRYPEX ve Buharkent Belediyesi katkılarıyla Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenecek organizasyon, 5 ayrı kategoride koşulacak.



Yarışma, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Buharkent Belediye Meydanı'ndaki start seremonisi ile başlayacak. Ana yarış ise 26 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de Kayaburnu-Ericek yol ayrımından start alarak, Muratdağı GES Santrali'nde tamamlanacak. 7,59 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış olarak koşulacak yarışın ödül töreni de saat 16.15'te Buharkent Belediyesi önünde gerçekleştirilecek.





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