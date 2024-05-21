İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur!

Serie A'da yılın en iyi orta sahası ödülüne aday gösterilen isimler belli oldu.Inter'le bu sezon şampiyon olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da adaylar arasında yer aldı.Milli yıldızımız, Atalanta forması giyen Teun Koopmeiners ve Milan'dan Christian Pulisic ile yarışıyor.Inter'le bu sezon 39 maça çıkan Hakan, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.