Ali Koç'u isyan ettiren istatistik!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un isyanının ardında yatan gerekçe, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı faul sayıları ve gösterilen kartlar. İşte ayrıntılar...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'u isyan ettiren istatistik!
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22 Mayıs 2024 08:50
Son güncelleme 22 Mayıs 2024 08:52
Fenerbahçe'de Galatasaray derbi sindeki galibiyetin sevinci sürerken Alexander Djiku'nun gördüğü kırmızı karta isyan ise devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı hedef aldığı konuşmasında, "Toplam sarı kart-kırmızı kart ve bunları alırken kaç faul yapılmış onlara bakın. Olağanüstü bir tablo ortaya çıkıyor. Haftalardır sarı kart görmüyorlar" demişti. Sarı-kırmızılılara az, kendilerine ise çok kart çıktığını savunmuştu.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

37 haftada 84 sarı ve dördü çift sarıdan olmak üzere beş kırmızı kart gören Fenerbahçe 504 faul yaptı. Fauller nedeniyle çıkan kartların sayısı 56 sarı ve dört kırmızı... Buna karşın yaptıkları Galatasaray'da 510 faul için 38 kart verildi, hiç kırmızı çıkmadı. Bu 510 faulün 151'i son 11 haftada gerçekleşti ve Galatasaray'a, üçü Fenerbahçe derbisinde olmak üzere sadece beş sarı kart verildi. Galatasaray'a tek kırmızı, çift sarıdan ve itirazdan çıktı.

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