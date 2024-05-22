Almanya'nın efsane futbolcularından Michael Ballack, Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz için övgü dolu ifadeler kullandı.



Wirtz'i şu anda en iyi Alman futbolcu olarak gördüğünü söyleyen Ballack, "Neredeyse eksiksiz bir oyuncu. Topla ve topsuz oyunda çok özel bir futbol zekasına sahip. Aynı zamanda takım için çok çalışıyor. Onun kadar zeki futbolcularda bu özellik her zaman göz ardı edilir." dedi.



21 yaşındaki futbolcunun adının Real Madrid ile anılmasını değerlendiren Ballack, "Wirtz kesinlikle Real Madrid'de oynayabilir. Bunu Dortmund'dan Real Madrid'e giden Jude Bellingham'da da görebilirsiniz, eğer daha iyi futbolcularla oynarsanız, daha da iyi olursunuz." dedi.



Bayer Leverkusen'in ligde namağlup şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan 21 yaşındaki Florian Wirtz, geride kalan sezonda ligde 32 maçta 11 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.





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