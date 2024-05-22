Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalinde oynayacağı Beşiktaş maçının kamp kadrosu açıklandı.
Trabzonspor, sakat ve cezalı oyuncuları dahil tüm kadrosunu Ziraat Türkiye kupası finaline götürme kararı aldı.
Trabzonspor ile Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te karşılaşacak.
İŞTE BORDO MAVİLİ TAKIMIN KAMP KADROSU
Trabzonspor, sakat ve cezalı oyuncuları dahil tüm kadrosunu Ziraat Türkiye kupası finaline götürme kararı aldı.
Trabzonspor ile Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te karşılaşacak.
İŞTE BORDO MAVİLİ TAKIMIN KAMP KADROSU
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