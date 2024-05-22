Büyükekşi: 'Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı!'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TRT Spor canlı yayınına bağlandı ve hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Türk futbolunun gündemiyle ilgili açıklama yaptı.



"Göreve devam ederseniz, takımlarımızın gelecek sezon Avrupa'da başarılı olabilmesi için onlara kolaylık sağlaması açısından yönetimsel planlarınız var mı?" sorusuna Büyükekşi, "Bunları daha sonra konuşuruz. Çok müsait bir durumda değilim. İsterseniz perşembe günkü Trabzonspor - Beşiktaş maçıyla ilgili konuşayım." dedi.



Kupa maçına değinen Büyükekşi, "Beşiktaş ile Trabzonspor arasında final oynayacak. İki kulübümüzün de rakibine saygı duyan, birbirlerine centilmenlik içerisinde maç yapmalarını diliyoruz. İki kulübümüzün başkanıyla TFF'de toplantı yaptık. Barış, dostluk içerisinde bir maç olmasını dilediler." dedi.



"BAZI YÖNETİCİLER ŞİDDETİ, KÜFRÜ, KAOSU, TEHDİTİ ÖN PLANA ÇIKARDI"



"Özellikle şunun altını çiziyorum." diyerek sözlerini sürdüren Büyükekşi, "Bu sezon maalesef bazı maçlarda kulüp yöneticilerinin istenmeyen davranışlarıyla karşılaştık. Futbol dünyanın en sevilen sporu. Dostluğu, kardeşliği gösteren bir oyun olduğunu unutan bazı kulüp yöneticileri, daha çok şiddeti, küfürü, kaosu, tehditi ön plana çıkardılar. Futbolun marka değerini aşağı çektiler. Bunlardan bir an önce sıyrılıp, olması gereken dostluk, barış, kardeşlik, gösteri olgusu öne çıksın istiyoruz. Toplumun bu konuda birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde olması için tüm paydaşların bir arada olması gerekiyor. Tüm futbol ailesini bu şekilde hareket etmeye davet ediyorum." açıklamasını yaptı.



"KONSERLER, GÖSTERİLER, DANSLAR!"



Büyükekşi, "Buradan hareketle 60-70 bin seyirci bekliyoruz yarın. Taraftarlarımıza 50 bin Türk bayrağı dağıtacağız. Bir dostluk, kardeşlik içerisinde Türk milletinin centilmenliğinin öne çıkacağı, konserlerin, gösterilerin, dans gruplarının maç öncesi program yapacağı ortam oluşturacağız. Ben özellikle burada ilk günden beri Türkiye Kupası'na, yayıncı kuruluşa, ilk günden beri sponsor olanlara teşekkür ediyorum. Bunun dışında yarın finalde oynayacak iki büyük takımımıza başarılar diliyorum. İyi oynayan kazansın. Önemli olan centilmence, Türkiye'ye yakışan bir maç olsun." temennisinde bulundu.



SÜPER KUPA NE ZAMAN OYNANACAK?



"Geçen sene çok tartışıldı, bu sene değişik bir yöntem olacak mı? Süper Kupa'yı bu sene takvim olarak ne zaman oynatacaksınız?" sorusuna Mehmet Büyükekşi, "Avrupa Şampiyonası bitecek, kulüplerimizin ne zaman başlayacak ön elemeleri, ondan sonra belli olacak." yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.





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