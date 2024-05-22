Almanya'da başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek THY EuroLeague Final Four için yıldız basketbolcular, tahminlerini paylaştı.



Rokas Jokubaitis, Damien Inglis ve Gabriele Procida, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de mutlu sona ulaşacağını söyledi.



Öte yandan Bonzie Colson, Iffe Lundberg gibi isimler ise Fenerbahçe'nin Panathianikos'u geçeceğini ancak finalde kaybedeceğini söyledi.



THY EuroLeague'deki Final Four'da yarı finalde Fenerbahçe Beko ile Panathianikos; Real Madrid ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.



İşte yıldız basketbolcuların Final Four tahminleri:



Mike James (Monaco)



Panathianikos finale yükselir

Real Madrid finale yükselir

Real Madrid şampiyon olur



Rokas Jokubaitis (Barcelona)



Fenerbahçe finale yükselir

Real Madrid finale yükselir

Fenerbahçe şampiyon olur



Bonzie Colson (Maccabi)



Fenerbahçe finale yükselir

Real Madrid finale yükselir

Real Madrid şampiyon olur



Chima Moneke (Baskonia)



Panathianikos finale yükselir

Real Madrid finale yükselir

Panathianikos şampiyon olur



Dan Oturu (Anadolu Efes)



Panathianikos finale yükselir

Real Madrid finale yükselir

Real Madrid şampiyon olur



Iffe Lundberg (Virtus Bologna)



Fenerbahçe finale yükselir

Real Madrid finale yükselir

Real Madrid şampiyon olur



Jaleen Smith (Partizan)



Panathianikos finale yükselir

Real Madrid finale yükselir

Real Madrid şampiyon olur



Billy Baron (Milano)



Panathianikos finale yükselir

Real Madrid finale yükselir

Panathianikos şampiyon olur



Damien Inglis (Valencia)



Fenerbahçe finale yükselir

Real Madrid finale yükselir

Fenerbahçe şampiyon olur



Keenan Evans (Zalgiris)



Panathianikos finale yükselir

Real Madrid finale yükselir

Real Madrid şampiyon olur



Vladimir Lucic (Bayern)



Panathianikos finale yükselir

Olympiakos finale yükselir

Panathianikos şampiyon olur



Joel Bolomboy (Kızılyıldız)



Panathianikos finale yükselir

Real Madrid finale yükselir

Real Madrid şampiyon olur



Deshaun Thomas (ASVEL)



Panathianikos finale yükselir

Olympiakos finale yükselir

Panathianikos şampiyon olur



Gabriele Procida (ALBA Berlin)



Fenerbahçe finale yükselir

Real Madrid finale yükselir

Fenerbahçe şampiyon olur





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