Almanya'da başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek THY EuroLeague Final Four için yıldız basketbolcular, tahminlerini paylaştı.
Rokas Jokubaitis, Damien Inglis ve Gabriele Procida, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de mutlu sona ulaşacağını söyledi.
Öte yandan Bonzie Colson, Iffe Lundberg gibi isimler ise Fenerbahçe'nin Panathianikos'u geçeceğini ancak finalde kaybedeceğini söyledi.
THY EuroLeague'deki Final Four'da yarı finalde Fenerbahçe Beko ile Panathianikos; Real Madrid ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.
İşte yıldız basketbolcuların Final Four tahminleri:
Mike James (Monaco)
Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur
Rokas Jokubaitis (Barcelona)
Fenerbahçe finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Fenerbahçe şampiyon olur
Bonzie Colson (Maccabi)
Fenerbahçe finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur
Chima Moneke (Baskonia)
Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Panathianikos şampiyon olur
Dan Oturu (Anadolu Efes)
Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur
Iffe Lundberg (Virtus Bologna)
Fenerbahçe finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur
Jaleen Smith (Partizan)
Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur
Billy Baron (Milano)
Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Panathianikos şampiyon olur
Damien Inglis (Valencia)
Fenerbahçe finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Fenerbahçe şampiyon olur
Keenan Evans (Zalgiris)
Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur
Vladimir Lucic (Bayern)
Panathianikos finale yükselir
Olympiakos finale yükselir
Panathianikos şampiyon olur
Joel Bolomboy (Kızılyıldız)
Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur
Deshaun Thomas (ASVEL)
Panathianikos finale yükselir
Olympiakos finale yükselir
Panathianikos şampiyon olur
Gabriele Procida (ALBA Berlin)
Fenerbahçe finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Fenerbahçe şampiyon olur
Rokas Jokubaitis, Damien Inglis ve Gabriele Procida, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de mutlu sona ulaşacağını söyledi.
Öte yandan Bonzie Colson, Iffe Lundberg gibi isimler ise Fenerbahçe'nin Panathianikos'u geçeceğini ancak finalde kaybedeceğini söyledi.
THY EuroLeague'deki Final Four'da yarı finalde Fenerbahçe Beko ile Panathianikos; Real Madrid ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.
İşte yıldız basketbolcuların Final Four tahminleri:
Mike James (Monaco)
Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur
Rokas Jokubaitis (Barcelona)
Fenerbahçe finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Fenerbahçe şampiyon olur
Bonzie Colson (Maccabi)
Fenerbahçe finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur
Chima Moneke (Baskonia)
Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Panathianikos şampiyon olur
Dan Oturu (Anadolu Efes)
Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur
Iffe Lundberg (Virtus Bologna)
Fenerbahçe finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur
Jaleen Smith (Partizan)
Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur
Billy Baron (Milano)
Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Panathianikos şampiyon olur
Damien Inglis (Valencia)
Fenerbahçe finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Fenerbahçe şampiyon olur
Keenan Evans (Zalgiris)
Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur
Vladimir Lucic (Bayern)
Panathianikos finale yükselir
Olympiakos finale yükselir
Panathianikos şampiyon olur
Joel Bolomboy (Kızılyıldız)
Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur
Deshaun Thomas (ASVEL)
Panathianikos finale yükselir
Olympiakos finale yükselir
Panathianikos şampiyon olur
Gabriele Procida (ALBA Berlin)
Fenerbahçe finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Fenerbahçe şampiyon olur
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