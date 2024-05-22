İşte yıldızların Final Four tahminleri!

THY EuroLeague'deki Final Four öncesi yıldız basketbolcular final için tahminlerde bulundu. 3 isim, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğa ulaşacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İşte yıldızların Final Four tahminleri!
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22 Mayıs 2024 13:00
Almanya'da başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek THY EuroLeague Final Four için yıldız basketbolcular, tahminlerini paylaştı.

Rokas Jokubaitis, Damien Inglis ve Gabriele Procida, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de mutlu sona ulaşacağını söyledi.

Öte yandan Bonzie Colson, Iffe Lundberg gibi isimler ise Fenerbahçe'nin Panathianikos'u geçeceğini ancak finalde kaybedeceğini söyledi.

THY EuroLeague'deki Final Four'da yarı finalde Fenerbahçe Beko ile Panathianikos; Real Madrid ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.

İşte yıldız basketbolcuların Final Four tahminleri:

Mike James (Monaco)

Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur

Rokas Jokubaitis (Barcelona)

Fenerbahçe finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Fenerbahçe şampiyon olur

Bonzie Colson (Maccabi)

Fenerbahçe finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur

Chima Moneke (Baskonia)

Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Panathianikos şampiyon olur

Dan Oturu (Anadolu Efes)

Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur

Iffe Lundberg (Virtus Bologna)

Fenerbahçe finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur

Jaleen Smith (Partizan)

Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur

Billy Baron (Milano)

Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Panathianikos şampiyon olur

Damien Inglis (Valencia)

Fenerbahçe finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Fenerbahçe şampiyon olur

Keenan Evans (Zalgiris)

Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur

Vladimir Lucic (Bayern)

Panathianikos finale yükselir
Olympiakos finale yükselir
Panathianikos şampiyon olur

Joel Bolomboy (Kızılyıldız)

Panathianikos finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Real Madrid şampiyon olur

Deshaun Thomas (ASVEL)

Panathianikos finale yükselir
Olympiakos finale yükselir
Panathianikos şampiyon olur

Gabriele Procida (ALBA Berlin)

Fenerbahçe finale yükselir
Real Madrid finale yükselir
Fenerbahçe şampiyon olur

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