Denizlispor'da yaprak dökümü sürüyor

TFF 3'üncü Lig'e tarihinde ilk kez düşerek ağır borç yükü yüzünden FIFA yaptırımı tehlikesiyle karşı karşıya olan Denizlispor'da transfer yasaklısı kadrodan yaprak dökümü devam ediyor.



Denizlispor'da Bekir Turaç Böke ve Abdülkadir Sünger'in ardından Alihan Kalkan, Gökhan Süzen, Emre Sağlık ve Muhammet Özkal ile de yollar ayrıldı. Kadrodaki tüm tecrübeli isimleri bir bir kaybeden yeşil-siyahlılar, 3'üncü Lig'de tamamı altyapıdan oluşan kadroyla mücadele etme ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.



ALİ YALÇIN GÜNDEMDE



Denizlispor'da yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları da başladı. Özcan Bizati'den boşalan teknik direktörlük görevi için bir diğer Denizlili teknik adam olan Ali Yalçın'ın ismi geçiyor. Kariyerinde daha önce 3 farkla dönemde 1'inci Lig'de Denizlispor'u çalıştıran Ali Yalçın, daha önce Denizli Belediyespor ve Kızılcabölükspor'da da görev yapıp, son olarak kentin Bölgesel Amatör Lig takımlarından Sarayköyspor'un dümeninde yer almıştı.





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