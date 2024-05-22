Türkiye Kupası'nda finalin hakemi açıklandı!

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda finalin hakemi açıklandı!
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22 Mayıs 2024 12:11
Son güncelleme 22 Mayıs 2024 12:13
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak."

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