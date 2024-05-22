Benfica'dan Di Maria için açıklama

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, sözleşmesi biten Angel Di Maria için, "Umarım bizimle kalır" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Benfica'dan Di Maria için açıklama
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22 Mayıs 2024 12:42
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, sözleşmesi biten ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Angel Di Maria için konuştu.

Alman teknik adam, Di Maria'nın kesin kararını vermediğini ve takımda kalmasını istediğini söyledi.

Roger Schmidt, "Angel Di Maria'nın kalmasını umuyoruz. Henüz karar verdiğini sanmıyorum. Harika bir kariyeri oldu ve hala çok formda. Çok sayıda gol ve asistle harika bir sezon geçirdi. En az 1 sezon Benfica'da kaldıktan sonra Arjantin'e gidip kariyerini bitirmesi harika bir çözüm olabilir. Teknik direktörü olarak Angel ile 1 sezon daha çalışmak isterim." dedi.

Benfica'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan 36 yaşındaki Angel Di Maria, 17 gol attı ve 15 asist yaptı.

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