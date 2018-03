İLGİLİ VİDEO

, Göztepe ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Fatih Terim, karşılaşmayı öncesinde yaşananları ve maçı değerlendirirken "Beni çok güzel karşıladılar. Seyirciler ve oyuncular bana güzel bir hediye verdiler. Taraftarlara ve oyunculara teşekkür ediyorum. Bu oyuncuların bir zaferi. İki günde çok fazla bir şey yapacak halim yok. Sadece ufak tefek dokunuşlar olmuştur. İkinci yarı oyunu iyi oynayan ve golleri bulan bir takım vardı. Daha da olabilirdi. Son 7 maçta 4 kez mağlup olmuş bir takımdan bahsediyoruz ve bunun adı da Galatasaray. Bir endişe, bir güven eksiliği söz konusu. Galatasaray buna pek alışık değil. Olumlu hallettiğimiz için memnunum." ifadelerini kullandı.Göztepe'yi futbolundan dolayı tebrik eden Fatih Terim "Tamer Tuna'yı tebrik ediyorum. Eski bir kardeşimdir. İyi ve diri bir takım yapmış. Duran topların en kötü takımı konumundaydık ve duran toptan gol attık. Düşüne biliyor musunuz, bunlar önemli şeyler. Galatasaray geride bekleyerek, rakibi santrada zaman zaman karşılar ama Galatasaray oyunu ve topu elinde tutmalıdır. Rakip takım top çeviriyor, bizim takım kendi 18'inde bekliyor. Oyuncular çok istedi ve Göztepe'yi hataya zorlayan bir oyun vardı. Ona geldi o oynasın, bize geldi biz oynayalım tarzı bir oyun, ben olduğum sürece olamaz. Rakip alanda en sonuncuyduk. Bu kez rakip alanda paslaşmalar bizi sonuca götürdü. Bir, iki eksikler var. Devre arasında mutlaka buna bir şey yapmalıyız. Sol bekte, sağ ayaklı oyuncu var. Linnes'in oynamadığı yer yok, sağ bek, sol bek... Bu kadar sakatlık adayı olmasını da sağlık heyetimiz kontrol edecek. İyi bir hazırlık dönemi geçirerek oyunu rakip yarı sahada oynamaya çalışan bir Galatasaray yaratmaya çalışacağız. Üçlü bir orta saha ile başladık ama maalesef Belhanda olmadı. Belhanda'yı biraz daha ileri sürünce, ikinci yarı daha iyi oldu. Birçok oyuncumuzu kazanacağız. Sinan Gümüş'ü, Selçuk İnan'ı kazanmalıyız." dedi.Sabri Sarıoğlu'na plaket verilmesiyle ilgili de konuşan Terim "Sabri Sarıoğlu'na sahip çıkmalıyız. Bir plaket verildi. Bunu ilk defa ben koyduğum için söylemiyorum, bu değerlerimize sahip çıkmalıyız." açıklamasını yaptı.Soyunma odasında oyuncuları motive etmesiyle ilgili sözler üzerine konuşan deneyimli teknik adam "Devre arası antrenörlerin çay molası olmamalıdır. Teknik adamlar ufak tefek bir şeylere dokunmalıdır. Taktik veya teknik değişiklikleri yapmak zorundasınız. Kimi hazırlamaya kalksak, adelesi sakat, beli sakat. Bu maçtaki gibi karar değiştirdiğimiz hiç hatırlamıyorum. Bunu oyuncu değişiklikleri için söylüyorum. Olur böyle şeyler, devre arasını kullanmamız lazım." şeklinde konuştu.Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Terim, "Yukarıdaki takımlar sonuna kadar yarışta olacak. Rakiplerimiz kaybediyor, biz de kaybedeceğiz. İnşallah kaybetmeyiz ama futbolda her şey var. Bizim iyi oyunla kazanmamız önemli. Rakipler kaybetsin, bu önemli değil, siz kazanacaksınız, önemli olan bu. Şampiyonluk yarışı büyük özveri ister. Yolumuz çok zorlu, çok uzun." dedi.Rakiplerin, Fatih Terim'in gelişinin ardından puan kaybetmesinin sosyal medyada konuşulmasının hatırlatılması üzerine deneyimli isim "En önemli konu bizim kazanmamızdı. İlk maçımdı, Malatya'dan mağlup dönmüş ve kendi içerisinde çalkantı yaşmış bir takım vardı. Kaybettiğimiz zaman düşünsenize devre arası getirecek sıkıntıyı. Rakiplerin kaybından daha önemli bizim kazanmamız. Yarın tersi olur, biz kaybederiz. Sonuç; ligin sonunda birinci olabilmek. Bunun için zor bir süreçten geçeceğiz. Rakiplerimiz güçlü, rakiplerimizin iyi kadroları var. Gerek Beşiktaş, gerek Fenerbahçe, gerek Trabzonspor, gerek Başakşehir, hatta Kayserispor, Bursaspor, Göztepe... Bu maçı da iyi oynayacağız, öbür maçı da iyi oynayacağız. Üç puan için sıraya gireceğiz. Kazanmayı alışkanlık haline getireceğiz. En kızdığım şeylerden biri mağlubiyete futbol olarak reaksiyon göstermemek, kabullenmek. Bazen rakip daha iyi olur ve kaybedersiniz. Galatasaray sonuna kadar mücadele etmeli. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Taraflı, tarafsız teveccühü hak etmeyi düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.Açıklamalarına devam eden Terim, "Başkan ve yöneticiler de mutlu olmuştur, devreyi böyle kapattığımız için. Onlar da kolay bir süre geçirmemişlerdir." dedi.Ülkemizde fikirlerin çabuk değişmesi ancak yine eskiye dönülmesiyle ilgili hatırlatma üzerine Terim "Futbolun değil ülkemizin konusu. Her kurumda, her kuruluşta çabuk göndeririz, çabuk severiz, çabuk üzeriz. Bu ülkemizin özelliği, tecrübem bana bunu söylüyor. Açıkçası 20-30 sene evvel konuştuğumuz şeyleri hala konuşuyoruz. Aynı şeyleri konuşarak farklı şeyler sadece aptallar bekler. Biz mutlu şekilde devam edelim. Bir ülkenin futbolunu, diğer şeylerden ayırt edemezsiniz. Futbol da her şeyin uzantısıdır." şeklinde konuştu.