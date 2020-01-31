Fatih Terim'den ciddiyet uyarısı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesi futbolcularını uyardı.

Haber; Takvim
Fatih Terim'den ciddiyet uyarısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2020 10:12
Pazar günü Kayserispor'la karşılışacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.

Fatih Terim mini bir toplantığı yaptığı futbolcularına ciddiyet uyarısı yaparken, "Kayseri'nin ligdeki konumu nedeniyle konsantrasyonu kaybetmeyin" dedi.

Öte yandan Onyekuru ve Andone idmanın bir bölümüne katıldı. Falcao, Ahmet ve Saracchi'nin tedavisi sürdü.

FATİH TERİM OL, KADROYU SEN KUR! TIKLA, KADRONU YAP!



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için