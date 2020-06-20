Fatih Terim tüm planını Lemina üstüne yaptı!

Ve Terim kararını verdi...Eksikler nedeniyle bir çok kurgu deneyen Fatih hoca, stoperde Ahmet Çalık'ın yanında savunmanın lideri olarak Lemina'yı oynatacak. Kadroda bir de sürpriz hazırlığı yapılıyor...Son taktik provada Saracchi'nin yerine Linnes görev yaptı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Fatih Terim tüm planını Lemina üstüne yaptı!
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20 Haziran 2020 11:11
Galatasaray'ın pazar günü Gaziantep ile oynayacağı lig maçının kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Teknik patron Fatih Terim, eksikler nedeniyle birçok farklı kurgu denerken, sonunda kararını verdi.

Marcao ve Donk'un yokluğunda, stoperde Ahmet Çalık'ın yanında Lemina görev yapacak. Gabonlu orta saha oyuncusu, aynı zamanda savunmada liderlik görevini üstlenecek ve takım arkadaşlarını yönlendirecek. Terim, Lemina ile özel bir görüşme yaparak istediklerini tek tek anlattı.

Linnes mi Saracchi mi?

Lemina'nın geriye geçmesiyle, orta sahanın düzeni de değişecek. Seri, Ömer ve Belhanda'nın birlikte oynayacağı öğrenildi. Hücum üçlüsü ise aynı; Feghouli, Falcao ve Onyekuru gol yükünü üstlenecek. Asıl sürpriz ise sol bekte yaşanabilir. Son taktik provada Saracchi'nin yerine Linnes görev yaptı. Fatih hoca sadece sol bekle ilgili olarak kararını maç saatine doğru verecek.



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