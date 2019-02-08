Fatih Terim, Mariano'yu riske etmeyecek

Galatasaray, pazar akşamı Trabzonspor'la oynayacağı kritik maça, Mariano'dan yoksun çıkacak. Alanya deplasmanında sakatlanan Brezilyalı futbolcunun tedavisi sürüyor.
Sarı-Kırmızılı takımın teknik heyeti, Mariano'yu Trabzonspor ve Benfica maçlarında riske etmeyi düşünmüyor.
Fatih hocanın, Mariano'nun yerine Linnes'i veya Nagatomo'yu tercih etmeyi planladığı, gelen haberler arasında.
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Sarı-Kırmızılı takımın teknik heyeti, Mariano'yu Trabzonspor ve Benfica maçlarında riske etmeyi düşünmüyor.
Fatih hocanın, Mariano'nun yerine Linnes'i veya Nagatomo'yu tercih etmeyi planladığı, gelen haberler arasında.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın