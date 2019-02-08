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Fatih Terim, Mariano'yu riske etmeyecek

Sakatlığı bulunan Mariano'nun Trabzonspor karşısında oynamasının zor olduğu ortaya çıktı.

Fatih Terim, Mariano'yu riske etmeyecek
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08 Şubat 2019 09:51
Galatasaray, pazar akşamı Trabzonspor'la oynayacağı kritik maça, Mariano'dan yoksun çıkacak. Alanya deplasmanında sakatlanan Brezilyalı futbolcunun tedavisi sürüyor.

Sarı-Kırmızılı takımın teknik heyeti, Mariano'yu Trabzonspor ve Benfica maçlarında riske etmeyi düşünmüyor.

Fatih hocanın, Mariano'nun yerine Linnes'i veya Nagatomo'yu tercih etmeyi planladığı, gelen haberler arasında.

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