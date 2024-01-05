Fatih Terim, Komşu'ya çabuk ısındı!

Panathinaikos, PAS Giannina'yı Apostolos Nikolaidis Stadı'nda Ioannidis ve Vilhena'nın golleriyle mağlup ederken, deneyimli çalıştırıcının yeni dönemine iyi başladığı belirtildi.Atina ekibinin Terim yönetiminde hızlı, arzulu ve baskılı bir futbol oynadığı ve iyi bir görüntü çizdiği ifade edildi.Fatih Terim'in bu galibiyetle aynı zamanda kendisine çalışmak için zaman da yarattığına dikkat çekildi.Başarılı hocanın taca çıkarak üzerine gelen topa yaptığı topuk pası, yayıncı kuruluşa İtalyanca konuşması, basın toplantısında taraftarına kısa bir Yunanca mesaj vermesi ilk maçına damga vuran detaylardı.Yunanistan'da yayın yapan Sport24, Panathinaikos'un 2-0'lık galibiyeti için, "Fatih Terim'in yedek kulübesindeki ilk maçında Panathinaikos için hedef, strese girmeden kolay bir galibiyetti. Yeşiller, 2-0 galip gelerek Türk koçun sahada ne istediğinin işaretlerini verdi ve elbette daha çok çalışmak için zaman kazandı.Yoncanın kahramanları, bir gol daha atan olağan şüpheli Fotis Ioannidis ve yeşil formayla ilk golünü atan Toni Vilhena'ydı." ifadelerini kullandı.: Fatih Terim ilk maçında 2-0 kazandı.: Terim'in ilk maçında dominant Panathinaikos rakibini kolay geçti.: Terim damgasını vurdu. Panathinaikos rakibini zorlanmadan geçti.Bu Terim'in yedek kulübesindeki ilk maçıydı. Panathinaikos kolay bir şekilde kazandı.: Terim'den ilk maçında 2-0'lık zafer.