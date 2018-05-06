Fatih Terim ile yabancılar şaha kalktı!

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Liderbaşta yabancı futbolcular olmak üzere takım içerisinde mutlu ve huzurlu günler yaşanıyor.Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim idaresinde performans ve skorlar kadar mutluluk kavramına da inanıyor. Özellikle takımın yabancı oyuncularının katkısında bu durum öne çıkıyor.Fatih Terim'in görevi devraldığı 17. haftadaki Göztepe maçı sonrası birçok futbolcunun performansı olumlu noktaya ulaşırken, birçok isim de kendisini takımın bir parçası olarak görüyor.Kanatlarda yıldızlaşan Feghouli ve Rodrigues, hem istatistiklerde parladı hem de saha dışında pozitif havalarıyla öne çıktı. Terim'le Feghouli 3 gol 4 asist yaptı, toplamda da 6 gol 8 asiste ulaştı. Rodrigues daha da artı bir görüntüye gelip, Terim ile 6 gol attı, 6 kez asist yaptı, toplamda 7 gol 9 asistle oynadı.Devre arası gelen Nagatomo başta olmak üzere kanat bekleri Linnes ve Mariano da hem gol yollarında etkili oluyor, hem de takımdaki arkadaşlığı artırıyor.Denayer de benzer şekilde Galatasaray'da kalmak istediğini deklare ederken; Maicon, Fernando, Muslera ve Gomis gibi tecrübeli oyuncular da teknik patron Fatih Terim'le uyum içinde çalışıyor. Gönderilmesi beklenirken takıma katılan Ryan Donk da şampiyonluk yolunda takımın en önemli kozlarından biri olmayı başardı.