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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in açıklamaları..."1-0 mağlup başladık oyuna. Genelde son zamanlarda böyle başlıyoruz. Geriye dönüşümüz iyi oldu ama özellikle ilk yarı çok gol kaçırdık. Şöyle özetleyebiliriz. 75 dakika hangi düşüncemiz, hangi planımız varsa onu oynamaya çalıştık ve de iyi oynadık. Oradan sonra ikinci santrforu ve Ömer'i alınca, biraz daha değişik oynamaya başladık. B planımızdı bu. A planımızla 8-10 pozisyona girdik, bol bol. Beraberliği yakaladık, galibiyeti kaçırdık derken epeyidir duran toptan, yan toptan atmıyorduk. Luyindama'nın golü geldi. Galip gelmesi gereken takım Galatasaray'dı, doğrusu da buydu. 3 puan önemliydi.İnanın bana bazılarımız jet-lag oldu. İskoçya, Giresun, Danimarka'ya gidiyorsunuz. 30 derece sıcaklık farkı, 1-2 saat farkı, 3 günde 1 oynuyoruz. Buna rağmen bu takım 75 dakika bu oyunu oynuyorsa galibiyet hakkıdır. Oyuncularımı kutluyorum. Pes etmediler, etmemeleri lazım. Daha iyi oynayacağız, herkes emin olabilir. Bugünün 3 puanı değerli. Bazen duran toplardan, bazen frikiklerden kornerlerden gol gelebilir ama mesele galibiyet almak. Bugün iyi oynadık. Birçok korner kullandık, şut attık, ortalar yaptık. İlk yarı pas yüzdemiz daha yüksekti. Bence güzel bir maç oldu. Bir de tabii Olimpiyat Stadı, psikolojik olarak rüzgar bir öyle bir böyle. İki tarafa da öyle. Bir de koş koş bitmiyor gibi. Ona rağmen şükür kazanmayı bildik. Önemli bizim için...Herhangi bir takımın oyun planına ben bir şey demem. Buna çare bulanlar hakemlerdir. Hakemlerin ben bunu daha sonra maçın sonuna eklerim demek doğru değil. Oyunun momentumu vardır. Momentum kaçınca istersen 10 dakika koy. Oyun, oyunluktan çıkar. Hakemin görevi oyunu oynatmak, güzelleştirmektir. 85, 87'de vakit geçiren takımlar, bu maç için değil genel için konuşuyorum. Benim herhangi bir kuruma, kuruluşa sözüm yoktur hak etmediği sürece...İlk yarıda 4 kez doktor girdi. Sadece bunlar 5 dakika 58 saniye. 4 dakika verdi. Dolayısıyla, rakip istediği gibi oynar. İster yatar, ister kalkar, ister vakit geçirir. O, onun düşüncesi. Buna müsaade etmeyecek olan hakemlerimiz. O yüzden ben o tarafa bakış açımı çeviriyorum.Penaltı diyorsunuz. İlk yarı korner pozisyonu, Nelsson'la olanı zaten anlatmaya gerek yok. İkinci yarı da enteresan bir pozisyon var. Diagne kaleciye faul yapmadı, yapsa bile erken düdük çaldınız. Bırakın ne olacaksa olsun, ya gol olursa. Kendileri birbirlerine çarptılar. Düdüğü erken çalınca VAR'ı ortadan kaldırıyor. Velev ki Diagne faul yaptı, çalma düdüğü hemen.İlk yarıdaki pozisyon için şunu söylüyorum. VAR hakemleri, aktif hakemlerden olmamalı. 1 hafta sonra maç idare edecek. Şöyle bir örnek vereyim, geçen hafta Babel'in ayağına basılan pozisyonda herkes taraflı tarafsız kırmızı ve penaltı dedi. Oradaki VAR kardeşimiz, bu hafta Alanya'da sarı kart gösterdi. VAR ikaz etti, geri döndü kırmızı gösterdi. Onların 1 hafta sonra böyle şeylere maruz kalmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Çelişkiler yumağı. Bunlara gerek yok. Orta hakem buna konsantre olmalı. VAR hakemi de o uzmanlık alanına konsantre olmalı.(Oğulcan Çağlayan konusu) Çok açık yüreklilikle bu konuları kendi aramızda halledebileceğimizi söylemiştim. Halletme konusunda iki tarafın profesyonelleri Florya'da müthiş bir çalışma yaptı. Sonunda 3 aşağı, 5 yukarı, oyuncular, rakamlar anlaşıldı. Avrupa'da bana soruldu, tüm samimiyetimle açıkladım. Daha sonra TFF, Galatasaray, Rizespor bazı şeyler gelişti. Uzağında kalmak istiyorum ama Sayın Başkanımız rahatsız oldukları tarafları anlattılar. O konu Galatasaray ile Rizespor arasında halledilmelidir, halledilir. Ancak, burada çeşitli milli takımlarda hizmet etmiş bir Oğulcan var. Belki daha da edecek. Bizim faydalanamadığımız bir Oğulcan var. O da bu konulardan hayli sıkıntılı. İşin başka boyutları açıkçası ben o taraflarda olmak istemiyorum ama gönlüm Oğulcan'ın oynayabilmesi, iki tarafın da bir noktada buluşması. Ancak tabii ki zaman neler gösterecek. Oğulcan'ın oynamamasından üzüntü duyuyorum tabii ki.Marcao konusunda bildiğim kadarıyla taban 5, yükseği 10. Öyle bir şeye daha önce 8 verdikleri için tahmin etmek zor değil. Kopyacıdır onlar. Mümkün olan en yüksek cezayı verdiler. Tasvip etmediğimiz bir şeyi savunacak değiliz. Oyuncu bizim oyuncumuz. Ona sahip çıkmak da bizim görevimiz. Kızmak, gereğini yapmak ne kadar görevimizse öteki türlüsü de görevimiz. O da hatasını anladı, özrünü diledi. Hoş bir şey değildi. Oradan az bir ceza beklemiyordum. Ben gittiğim zaman biliyorsun daha önceden yazıyorlar. Alıp söylüyorlar oradan zaten kaç maç ceza alacağımı. Benim de daha önceden yıllardır söylediğim şeylerin aynı fikirde olduğu çok açık. Marcao'nun cezası 2-3 olması imkan yok. Mümkün olsa daha da çıkarırlar. Veren değil sadece veren, gönderen sevk eden herkes var orada.