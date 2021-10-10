Fatih Terim'den 2 isme tam yetki!

Galatasaray, Milli Takım arasında düzenlenen hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.



Sarı Kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Babel, 18. dakikada Oğulcan Çağlayan, 55. dakikada Ömer Bayram ve 66. dakikada Diagne kaydetti. Tuzlaspor'un golleri ise 36. dakikada Sedat Şahintürk, 50. dakikada Ahmet Yazar ve 86. dakikada Safa Kınalı'dan geldi.



SACHA BOEY MAÇI İZLEDİ



Marsilya deplasmanında nükseden sakatlığı nedeniyle tekrar tedavi altına alınan Sacha Boey, Tuzlaspor maçını kenardan izledi.



DIAGNE KALDIĞI YERDEN



Oğulcan'ın yerine ikinci yarıda oyuna giren Diagne, sahaya dahil olduktan sadece 2 dakika sonra golünü atarak ne kadar formda olduğunu gösterdi.



TERİM KULEDE, İNAN-ATEŞ İKİLİSİ KULÜBEDE



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tuzlaspor mücadelesini kuleden takip etti.



Tuzlaspor maçında Galatasaray kulübesinde Fatih Terim'in yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş yer aldı. Oyuna müdahaleleri Selçuk İnan-Necati Ateş ikilisinin yapması dikkat çekti.



