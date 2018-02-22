Fatih Terim: 'Avantaj yitirdik ama ipler elimizde'

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 23 haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra 10’a 10 dar alan oyunu yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Ana bölümde ise taktik oyun oynandı. 1 / 30 Galatasaray idman / 21 Şubat

Galatasaray'da Bursaspor maçının hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Fatih Terim antrenman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.Öğrencilerini etrafına toplayan tecrübeli hoca, "Çok kritik bir sınav bizi bekliyor. Kasımpaşa maçında önemli bir avantajı yitirdik. Bize yakışmayan bir oyunla, liderliği elimizin tersiyle ittik. Ama h,l, ipler bizim elimizde. Bursa maçı da önemli bir fırsat. Artık puan kaybetme lüksümüz yok. Özellikle de seyircimizin önünde böyle bir lüks asla olamaz. O yüzden sizden en az Konya ve Antalya karşısındaki futbolunuz kadar iyi bir performans bekliyorum. Kazanmalıyız, kazanmak zorundayız. Başka bir sonuç düşünmek bile istemiyorum. Kazanırsak, bizden sonra oynayacak rakiplerimiz için hem bir gözdağı hem de ciddi bir baskı olur" ifadelerini kullandı