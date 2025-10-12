12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
16:00
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
16:00
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Fatih Tekke'nin Bouchouari planı

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Benjamin Bouchouari, sakatlığını tamamen atlattı. Faslı futbolcunun, milli ara sonrası forma şansı bulmaya başlaması bekleniyor.

calendar 12 Ekim 2025 12:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'nin Bouchouari planı
Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari heyecanı yaşanıyor.

Transfer sezonunun bitimine doğru St. Etienne'den kadroya katılan ancak omurundaki stres kırığı nedeniyle geldiği günden bu yana forma şansı bulamayan Faslı orta saha, sakatlığını tamamen atlatırken geçtiğimiz haftadan beri takımla birlikte çalışmalara başladı.

Antrenmanlardaki temposuyla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcudan beklentiler yüksek.


TAKIMIN GÖZBEBEĞİ

Teknik direktör Fatih Tekke'nin de çok güvendiği ve "Sakat olmasa 20 milyon Euro'ya alamazdık. Bizim için büyük bir şans. Sahada onun nasıl fark yaratacağını herkes görecek" dediği 1.65 boyundaki Bouchouari, milli aradan sonra tam olarak hazır hale gelecek.

Deneyimli hocanın, Çaykur Rizespor deplasmanında oyuncusuna ikinci yarıda görev vermesi bekleniyor. Özellikle tıpkı Fildişi Sahilli orta saha oyuncu Christ Oulai'de olduğu gibi Bouchouari'den de direkt oyuna etki edecek bir performans umuluyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
