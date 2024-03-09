Süper Lig'de 29. hafta maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.



Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Ahmed Hassan ve 79. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.



Sivasspor'un tek golü 64. dakikada Rey Manaj'dan geldi. 27 yaşındaki arnavut golcü Rey Manaj, 25. lig maçında 15. golüne ulaştı.



Ligde Trabzonspor'un ardından Sivasspor'u da mağlup eden Alanyaspor puanını 36'ya yükseltti.



Altı hafta sonra kaybeden Sivasspor, 38 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Sivasspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Kayserispor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada Murat Paluli'den aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Manaj'ın sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kurtardı.

41. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Manaj'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan bulunan Hassan'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gitti: 0-1

64. dakikada Koita'nın ceza alanı dışında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Manaj, topu filelerle buluşturdu: 1-1

79. dakikada Caner Osmanpaşa'nın hatalı pası Oğuz Aydın'ın önünde kaldı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2

88. dakikada N'Jie'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim Akdağ'ın sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.



Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.



Stat: BG Grup 4 Eylül



Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Samet Çavuş



EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 87 Kvet), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Turgunboev (Dk. 65 Menig), Caktas (Dk. 75 İbrahim Akdağ), Charisis, Emrah Başsan (Dk. 65 N'Jie), Koita (Dk. 75 Hakan Arslan), Manaj



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer (Dk. 83 Novais), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 75 Eduardo), Yusuf Özdemir (Dk. 83 Lima), Hassan (Dk. 90 Sisto)



Goller: Dk. 49 Hassan, Dk. 79 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Dk. 64 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 27 Caktas, Dk. 52 Koita, Dk. 66 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 62 Balkovec, Dk. 67 Aliti (Corendon Alanyaspor)





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