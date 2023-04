Fatih Tekke: 'Beklediğimiz gibi oldu'

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.



Fatih Tekke, "Bu ambiyansta, bu pozisyonda, Kadıköy'de, bu taraftarın önünde, koşulları çok farklı olan iki takım... Bir şampiyonluğa oynuyor, biz düşmeden kurtulmaya mücadele ediyoruz. Maç öncesinde de söylemiştim kolay olmayacak, puan ve puanlar çok çok zor olacak. Beni mutlu eden şey; İnanılmaz derecede bir mücadele! Çok iyi savunduk. Beklediğimiz gibi oldu. Fenerbahçe'nin en az net pozisyona girdiği maçlardan birisi bu. Oyuncularımın birçoğu bu tür ambiyanslara alışık değil. Kadıköy'de 3 gol atmak, geriden gelip bunu başarmak çok büyük başarı, çok çok önemli. İstanbulspor olarak son 10 haftada, öncesi de var; bu oyuncular takdiri hak ediyor. Biz bu lige yakışıyoruz. Neticesinde 1 puan aldık, abartmaya gerek yok. Çok zor 1 puan. Moralimizi tazeledi. Haftaya çok önemli bir maçımız var. Bizim için her maç final. Kendi oyun planımızı uygulamaya çalışacağız. Çocuklar hemen hemen ne dersek yapmaya çalışıyoruz. Korku ve ümit arasındayız ama ümidimiz fazla. 1 puan aldık. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Abartmaya gerek yok." dedi.



Genç teknik adam, ayrıca, "2. bölgede beklediğimiz bir şekil var, en azından Fenerbahçe'ye karşı. Risk alacağım zaman, ön alan baskısı yapacaktık. Onu da yaptık. İlk başlangıçta oyuncular yanlış anladı. Ses içeriye gitmedi. Risk alınca karşılığını bulduk. Eze'nin penaltısı bizi maça döndürdü. Hata yaptığınızda Fenerbahçe'nin kaliteli ayakları maalesef ıskalamıyor. İstanbulspor olarak ilk defa iki opsiyonlu oynadık. Diğer maçlarda taçlar dahil çok çalışıyoruz. Her anı bölerek parçalayarak çalışıyoruz. Beni de şaşırtan takımın bu kadar iyi savunma yapması, çalışması. Neticesinde 1 puan aldık, Fenerbahçe'ye 3 gol attık. Bu konuşulabilir ama bu takım içinde farklı sorunlar da barındıran bir takım. 30-35 kişiyiz, evet 35 kişiden fazlayız. Bunların çoğu 11'de oynayabilecek kapasitede oyuncular. Eksiklerimiz var mı var, haftaya çok önemli maç. Umarım haftaya yine aynı performans gösteririz. İstanbulspor bu sene lige renk kattı. Beklentinin çok üzerinde gittik ama daha iyisi de var. Benim oynatmak istediğim oyunun dışında oynuyoruz ama çok çok başarılı olduk. Şu an böyle devam ediyoruz." sözlerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan genç teknik adam, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Hafta içi çalıştığımızda, Fenerbahçe'nin hemen hemen tüm ataklarında kenar hücumlarında, yetenekli oyuncularıyla gol bulmaya çalışan, artı direkt hücumlarda ve dönen toplarda etkili olmaya çalışan bir takım olduğunu biliyorduk. Kenardan oynamasına müsaade ettik bugün. Attıkları ilk gol bizim hatamızdan oldu. İkinci yarı 2-0'dan sonra oyunun bir bölümünde, kırılma noktası olabilir, Eze'nin kendi başına penaltı alması bizi maça tutundurdu. Bu da önemliydi. Sonra risk alarak alan baskısı yaptık, karşılığını bulduk. Özellikle bir iki tane pozisyon var, ikinci yarıysa çok fazla yok, bir iki tane var. Kadıköy'de, bu ambiyansta, bu durumda ancak bu kadar pozisyon yakalayabilirdik. Bunların bugün üç tanesi gol oldu. Başka maçlarda çok pozisyonlara girdik daha az attık bugün böyle oldu. Neticede bir puan aldık, abartmaya gerek yok."



"Bizim için her maç önemli." diyen Tekke, şu ifadeleri kullandı:



"Giresun'la maçımız var. Rakibimiz güçlü ve coşkulu bir takım. Bu maçın önemli bir değeri var bir puan olarak. Onun dışında bir an önce dönüp Giresun maçına hazırlanmamız lazım. Oyuncularıma, giren-çıkan herkese teşekkür ederim. Bence hak ettik puanı. İstanbulspor olarak lige renk kattığımız, iyi şeyler yaptığımız, planlı oynadığımızı düşünüyorum. Hatta belki de ilk kez bir formasyon üzerinde iki şekilde oynadık. Tekrarlarımızla her formasyona dönebilen bir takımız normalde. Çok çalıştık. Oyuncuları tebrik ederim, Fenerbahçe'yi de tebrik ederim."



"BUNUN ÜZERİNE ANALİZ YAPTIK"



"Fenerbahçe'nin kenardan oynadığını bildiğim için bunun üzerine analiz yaptık." diyen Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sıkıştırmamıza rağmen yine etkili oldu Fenerbahçe. Attıkları goller çok fazla beklediğimiz goller değildi açıkçası. Oyunun bir bölümünde ön alan baskısı yaptık değişikliklerden sonra. Baskıda başarılı olduk diye düşünüyorum. Ama değişiklikler de değerli. Topalli'nin girdikten sonra yaptıkları, Eze'nin maça bizi döndürmesi, Emir'in asisti önemliydi. Ama totalde Fenerbahçe bu kadar az pozisyon belki de bir bize buldu net olarak. Özellikle böyle bir ambiyansta topu rakibe bırakan bir taraf olarak söylüyorum bunu. Ama neticesinde bir puan. Üç puan olabilir miydi? Bu beklenti vardı ama cüzi bir şeydi bu."



FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ



Hakemle ilgili daha önce olduğu gibi konuşmayacağını söyleyen Fatih Tekke, Fenerbahçe'nin faul gerekçesiyle sayılmayan golüyle ilgili, "Pozisyonu tekrardan görmem lazım. Kurallarda kabul etmediğim şeyler de var. Vurduktan sonra mı temas var önce mi var bilmek lazım. Bir çok pozisyon oluyor böyle. Oyuncu topa vurduktan sonra bir temasın olması biraz daha doğru değerlendirilmeli. Futbol içindekiler bunu detaylı değerlendirmeli. Ne söylesem yanlış konuşurum. Ama kaleciye temas yoksa gol olmalı. Benim görüşüm bu." diyerek sözlerini tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ