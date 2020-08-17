Fatih Öztürk, Galatasaray'a çabuk ısındı

Fatih Terim'in, özel antrenmanlarla beraber Fatih Öztürk'ün formunu daha da yükseltmeyi planladığı belirtildi.

Fatih Öztürk, Galatasaray'a çabuk ısındı
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17 Ağustos 2020 11:33
Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleci bölgesi için uzun süredir arayış içinde olan ve son olarak Kasımpaşa'yla yollarını ayıran Fatih Öztürk'le anlaşan Cim Bom, tecrübeli ismi önceki gün idmana çıkarmıştı.

33 yaşındaki kalecinin formundan memnun olan teknik direktör Fatih Terim'in, özel antrenmanlarla beraber yeni oyuncusunun formunu daha da yükseltmeyi planladığı ifade edildi. F

Fatih, Galatasaray'a katılmasının ardından kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Herkesin olmak istediği yerdeyim. Her sabah şampiyon gibi uyanıp, şampiyon gibi çalışıp, taraftarımız için elimden geleni yapacağım" demişti.

 

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