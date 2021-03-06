Fatih Karagümrük'te eksik yok, 3 isim sınırda

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 29. haftasında 7 Mart Pazar günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük'te eksik yok, 3 isim sınırda
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06 Mart 2021 15:42
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 29. haftasında 7 Mart Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. 

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 41 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 yenilgisi olan 23 puanlı MKE Ankaragücü ise 19. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano ve Gaston Campi sarı kart ceza sınırında.



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