Fatih Karagümrük, yeni hocasını açıkladı

Fatih Karagümrük, sezonun geri kalanında teknik direktörlük görevine Alparslan Erdem'in getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük, yeni hocasını açıkladı
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24 Mayıs 2023 16:55
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yeni teknik adam belli oldu.

İstanbul temsilcisi, Andrea Pirlo'nun ardından sezonun sonuna kadar Alparslan Erdem'in göreve geldiğini açıkladı.

İşte Fatih Karagümrük'ün açıklaması:

"Takımımız sezonun geri kalan bölümüne antrenörümüz Alparslan Erdem yönetiminde devam edecektir. Kendisine görevinde başarılar dileriz"

Fatih Karagümrük'te futbol oynayan Erdem, daha sonra Andrea Pirlo'nun teknik ekibinde de görev yapmıştı.

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