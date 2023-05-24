Fatih Karagümrük, yeni hocasını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yeni teknik adam belli oldu.
İstanbul temsilcisi, Andrea Pirlo'nun ardından sezonun sonuna kadar Alparslan Erdem'in göreve geldiğini açıkladı.
İşte Fatih Karagümrük'ün açıklaması:
"Takımımız sezonun geri kalan bölümüne antrenörümüz Alparslan Erdem yönetiminde devam edecektir. Kendisine görevinde başarılar dileriz"
Fatih Karagümrük'te futbol oynayan Erdem, daha sonra Andrea Pirlo'nun teknik ekibinde de görev yapmıştı.
İstanbul temsilcisi, Andrea Pirlo'nun ardından sezonun sonuna kadar Alparslan Erdem'in göreve geldiğini açıkladı.
İşte Fatih Karagümrük'ün açıklaması:
"Takımımız sezonun geri kalan bölümüne antrenörümüz Alparslan Erdem yönetiminde devam edecektir. Kendisine görevinde başarılar dileriz"
Fatih Karagümrük'te futbol oynayan Erdem, daha sonra Andrea Pirlo'nun teknik ekibinde de görev yapmıştı.