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Fatih Karagümrük'te bir ayrılık daha

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin'in ardından Jimmy Durmaz ile de yollarını ayırdı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük'te bir ayrılık daha
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08 Aralık 2022 15:45
Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te ayrılıklar devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre; daha önce Caner Erkin ile yollarını ayıran Karagümrük, tecrübeli futbolcu Jimmy Durmaz ile de yollarını ayırdı.

33 yaşındaki Jimmy Durmaz, 2020-21 sezonundan bu yana Karagümrük forması giyiyordu. Bu sezon İstanbul temsilcisiyle 14 maça çıkan İsveçli futbolcu, gol katkısında bulunamadı.
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