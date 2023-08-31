Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Ligde ilk üç maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı takım, 4 puanla haftaya 9. sırada girdi.
Çaykur Rizespor ise 4 puanla 12. sırada yer aldı.
Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Ligde ilk üç maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı takım, 4 puanla haftaya 9. sırada girdi.
Çaykur Rizespor ise 4 puanla 12. sırada yer aldı.