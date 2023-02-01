Fatih Karagümrük, 6 maçtır yenilmiyor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Karagümrük, 6 maçtır yenilmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2023 00:29
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada mağlup olmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Fatih Karagümrük, son 4 karşılaşmada sahadan birer puanla ayrıldı.

İstanbul temsilcisinde yeni transfer Sofiane Feghouli, ilk kez kırmızı-siyahlı formayı giydi. Cezayirli oyuncu, 90+6. dakikada Ozdoev'in yerine oyuna dahil oldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ