Fatih Karagümrük, 6 maçtır yenilmiyor

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada mağlup olmadı.



Kırmızı-siyahlı takım, bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Fatih Karagümrük, son 4 karşılaşmada sahadan birer puanla ayrıldı.



İstanbul temsilcisinde yeni transfer Sofiane Feghouli, ilk kez kırmızı-siyahlı formayı giydi. Cezayirli oyuncu, 90+6. dakikada Ozdoev'in yerine oyuna dahil oldu.





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