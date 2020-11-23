Fatih Karagümrük, 11 aydır evinde kaybetmiyor

Fatih Karagümrük, 5'i Süper Lig, 9'u TFF 1. Lig, birer de TFF 1. Lig play-off ve Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 16 karşılaşmadır iç sahada kaybetmiyor.



Kırmızı-siyahlı ekip, son 11 ayda iç sahada yaptığı 16 resmi müsabakada rakiplerine yenilmedi.



Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Nevşehir Belediyespor'a penaltılarda 4-3 üstünlük kurarak 4. tura yükselen Fatih Karagümrük, yarın Vefa Stadı'nda ağırlayacağı Esenler Erokspor'u da geçerek serisini devam ettirmek istiyor.



- En son yenilgi 2019'da



Fatih Karagümrük, iç sahadaki son yenilgisini 22 Aralık 2019'da TFF 1. Lig karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü'ne karşı yaşadı.



Rakibine 2-0 mağlup olan İstanbul ekibi, normal sezonda sonraki 9 maçta yenilgi yüzü görmezken, 5'inde galip geldi, 4'ünde ise berabere kaldı.



Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Akhisarspor ile iç sahada yaptığı karşılaşmada ise 3-3 berabere kalmıştı.



TFF 1. Lig'de son 10 iç saha maçında rakip fileleri 22 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 13 gole engel olamadı.



- Süper Lig'de iç saha maçlarını 4 ayrı statta oynadı



36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını farklı statlarda oynasa da puan almasını bildi.



Süper Lig'in ilk haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlayan İstanbul ekibi, rakibini 3-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük, 3. hafta maçında yine aynı statta konuk ettiği son şampiyon Medipol Başakşehir'e 2-0 üstünlük sağladı.



Ligin 5. haftasında Kasımpaşa'yı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı'nda ağırlayan Fatih Karagümrük, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yedinci hafta karşılaşmasını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayan İstanbul ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 yendi.



Fatih Karagümrük, 9. haftanın açılış maçında ise Demir Grup Sivasspor'u Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırladı.



Rakibiyle 1-1 berabere kalan İstanbul ekibi, stadını kullanamamasına rağmen iç sahada puan almaya devam etti.



İstanbul ekibi, Süper Lig'de iç sahada oynadığı 5 karşılaşmada 12 gol atarken, 3 gol yedi.



- Deplasmanda yüzü gülmüyor



Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında 3 galibiyet 2 beraberlikle 11 puan toplayan Fatih Karagümrük, aynı performansı deplasmanda gösteremedi.



İstanbul ekibi, rakip sahada çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2 puan alabildi.



Dış saha karşılaşmalarında Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a ise 2-0 yenildi.



- Gol yükünü orta sahalar çekti



Süper Lig'de 9 hafta sonunda 17 kez rakip ağları sarsan Fatih Karagümrük'te, bu gollerin 9'u orta saha oyuncularından geldi.



Orta saha oyuncularından Erik Sabo 5, Badou Ndiaye 2, Alassane Ndao ve Lucas Biglia birer golle takıma katkı sağladı.



Forvetlerden Artur Sobiech 3, Mevlüt Erdinç 1 gol atarken, defans oyuncuları Ervin Zukanovic ve Enzo Roco ikişer kez fileleri havalandırdı.



