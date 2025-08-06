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Fatih Akyel'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Yalova FK'nin teknik direktörü Fatih Akyel, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali hakkında konuştu.

calendar 06 Ağustos 2025 10:00
Fotoğraf: DHA
Fatih Akyel'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu, şu anda Yalova FK'de teknik direktörlük yapan Fatih Akyel, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer ihtimali hakkında A Spor'a yorumlarda bulundu.

"BU PROFESYONELLİKTİR"

Kerem'in kararına saygı duyulması gerektiğini belirten Akyel, "O kendi kararı ama baktığınız zaman Kerem gerçekten iyi oyuncu, hem milli takım için hem de ülke için iyi bir oyuncu. Avrupa'ya gittiği zamanda bizi iyi temsil etti, goller attı, asistler yaptı. Fenerbahçe, Türkiye'nin büyük takımlarından; büyük bir camia, büyük bir takım. Fenerbahçe'ye gelebilir, bu profesyonelliktir. Yani buna kimse bir şey söyleyemez, buna herkesin saygı göstermesi gerekir. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı kızıyor olabilir ama bazen şartlar sizi oraya itebiliyor. Onun için de Kerem'in kararlarına saygı duymak gerekiyor." dedi.

"İNSANLARIN BUNA ALIŞMASI LAZIM"

Bu olaylara taraftarların alışması gerektiğini söyleyen teknik adam, "Kerem güçlü bir çocuk, çok kaliteli bir futbolcu. Başka bir camiadan bir diğer camiaya gidecek. Bence oynar; Kerem gittiği her yerde oynar, iyi futbolcu. Onun için de gidebilir, bu profesyonelliktir. İnsanların buna alışması lazım. Tarihe bakınca, Fenerbahçe'den Galatasaray'a, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye giden birçok oyuncu var. Bunlar olan şeyler." sözlerini kullandı.

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Fatih Akyel, sarı-kırmızılılardan transfer olduğu Real Mallorca'dan, Fenerbahçe forması giymek üzere Türkiye'ye geri dönmüştü.



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