Faruk Koca'dan teknik direktör açıklaması

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan ayrılığı sonrası başkan Faruk Koca, ilk açıklamasını yaptı.



Hiçbir hocayla görüşmedilerini dile getiren MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca, "Hiçbir hocayla görüşmedik, bu konu hakkında bizim adımıza da kimse arayamaz. Yarın veya pazartesi günü mevcut hocamızla ilgili görüşeceğiz ve resmi olarak helalleşeceğiz. Teknik direktör arayışlarını bir müddet bekletip yardımcı hocamızla devam edeceğiz. Kulüp bünyemizde ve alt yapıda hocalarız mevcut" ifadelerini kullandı.



Şu anda yapılan haberlerin doğu olmadığını söyleyen Faruk Koca, "Şu anda yapılan haberler doğru değil, dolaylı yollardan yerli ve yabancı isimler geldi. Fakat ondan önce transfer görüşmeleri yaptığımız oyuncular var. Biz o süreçleri tamamlamak istiyoruz. Acele etmeyeceğiz" dedi.





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