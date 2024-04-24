Farioli'ye Milan'da kanca!

Ligde ve Avrupa'da istediğini bulamayan Milan, sezon sonu İtalyan teknik adam Stefano Pioli ile yollarını ayırmayı planlıyor.



Bu doğrultuda Milan'ın Lille teknik direktörü Paulo Fonseca ve Bologna teknik direktörü Thiago Motta'yı adaylar arasına aldığı belirtilmişti.



YENİ ADAY FARIOLI



Tutto Mercato'nun haberine göre; Milan tanıdık bir ismi daha gündeme aldı. İtalyan devi, bir dönem Süper Lig'de Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran Francesco Farioli'yi teknik adam adayları arasına ekledi.



Milan yöneticilerinin yaşının genç olması ve oynattığı oyun stilinin beğenilmesi nedeniyle İtalyan hoca için istekli olduğu aktarıldı.



GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR



Haberde, Milan yönetiminin Nice ile başarılı sezon geçiren Farioli ile yakın zamanda bir görüşme de gerçekleştirebileceği öne sürüldü.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Nice'in başında 33 maca çıkan Farioli, bu karşılaşmalarda 16 gol, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Takımıyla ligde 47 puanla beşinci sırada bulunan Farioli, 1.70 puan ortalaması yakaladı.





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