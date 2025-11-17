17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Fair Play Türkiye, 44 yaşında

TMOK Fair Play Komisyonu 44. yılını kutlarken, Türkiye'de fair play kültürünü yaygınlaştırma ve gençlere öğretme çalışmalarına devam ediyor.

calendar 17 Kasım 2025 12:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fair Play Türkiye, 44 yaşında
 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) bünyesindeki Fair Play Komisyonu, 44 yaşına girdi.

TMOK'dan yapılan açıklama göre, 1981 yılında kuruluş olarak kabul edilen Dünya Fair Play Konseyini (CIFP), Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tavsiye etmesiyle TMOK da bir komisyon kurdu.

1982 yılından itibaren her yıl Türkiye ödüllerini açıklayarak, "fair play"in yaygınlaşmasına katkı sunan komisyon, "Bir Sporcu bir Okul" projesi ile liseli gençlere de "fair play" ilkelerini anlatmaya devam ediyor.


Açıklamada görüşlerine yer verilen TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, 44 yılı geriden bırakan "fair play"in Türkiye yolculuğunda önemli işlere imza atıldığını belirterek, TMOK'un bu yolda güçlü adımlarla yürüyüşüne devam edeceğini söyledi.

Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç ise bugüne kadar "fair play"in gelişmesine sportif ve toplumsal olarak katkı veren tüm başkanlar ve yöneticilere çabaları için teşekkür etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
