Fair Play Türkiye, 44 yaşında

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) bünyesindeki Fair Play Komisyonu, 44 yaşına girdi.TMOK'dan yapılan açıklama göre, 1981 yılında kuruluş olarak kabul edilen Dünya Fair Play Konseyini (CIFP), Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tavsiye etmesiyle TMOK da bir komisyon kurdu.1982 yılından itibaren her yıl Türkiye ödüllerini açıklayarak, "fair play"in yaygınlaşmasına katkı sunan komisyon, "Bir Sporcu bir Okul" projesi ile liseli gençlere de "fair play" ilkelerini anlatmaya devam ediyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, 44 yılı geriden bırakan "fair play"in Türkiye yolculuğunda önemli işlere imza atıldığını belirterek, TMOK'un bu yolda güçlü adımlarla yürüyüşüne devam edeceğini söyledi.Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç ise bugüne kadar "fair play"in gelişmesine sportif ve toplumsal olarak katkı veren tüm başkanlar ve yöneticilere çabaları için teşekkür etti.