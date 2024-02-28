Fahrudin Omerovic: "Beşiktaş galibiyeti hak etti"

Konyaspor teknik direktörü Fahrudin Omerovic kaybettikleri Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fahrudin Omerovic: 'Beşiktaş galibiyeti hak etti'
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28 Şubat 2024 23:27
Son güncelleme 28 Şubat 2024 23:28
Türkiye Kupası'nda deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın galibiyeti hak ettiğini söyleyen Fahrudin Omerovic şu açıklamaları yaptı:

"İlk önce Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk devre biraz planladığımız gibi gitti. Beşiktaş'ı durdurmaya çalıştık. Ligdeki maç gibi talihsiz bir gol yedik. Sakatlık problemleri vardı. İkinci devrede son 20 dakika nispeten daha iyiye doğru gittik. Belki 2-1 olsa, son 5-10 dakika farklı bir şey olacaktı. Dengeli bir maç olabilirdi eğer ilk devre berabere bitseydi. Beşiktaş'ı tekrar tebrik ediyorum. Pendikspor maçını düşünerek rotasyona girmek zorundaydık. Bizim ana hedefimiz lig."

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