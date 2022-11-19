Şenol Güneş'in ilk teknik direktörlük döneminde Beşiktaş'ın kalesini koruyan Agosto Fabricio, 34 yaşında ve kendine kulüp arıyor.



İspanyol basınına konuşan tecrübeli file bekçisi Beşiktaş'la ilgili deneyimlerinden söz ederken ilginç ifadeler kullandı.



Fabricio, "Kendimi fiziksel olarak iyi durumda hissediyorum. Yeni bir kulüp arıyorum. Kendimi canlı hissettiren bir takım arıyorum. Türkiye ya da İspanya'da bir kulüp bulacağıma inanıyorum. Para için hiçbir yere gitmek istemiyorum. Sevdiğim bir kulüp istiyorum. Beni heyecanlandıran şeyler olmalı. Beni Beşiktaş ve Deportivo kadar heyecanlandıran çok az şey var" şeklinde konuştu.





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