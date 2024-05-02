FA'dan Sandro Tonali'ye 2 ay şartlı men!

FA, Sandro Tonali'ye bahis oynadığı gerekçesiyle 2 ay men cezası verildiğini ancak oyuncunun bahis kurallarını tekrar ihlal etmemesi halinde bu cezayı çekmeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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FA'dan Sandro Tonali'ye 2 ay şartlı men!
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02 Mayıs 2024 18:28
İtalyan ekibi Milan'da top koşturduğu dönemde bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 ay men cezası alan Sandro Tonali için sıcak gelişmeler yaşandı.

TONALI'YE 2 AY MEN ANCAK...

FA, sezon başında Newcastle United'a transfer olan Sandro Tonali'ye bahis oynadığı gerekçesiyle 2 ay men cezası verildiğini açıkladı. 

Ancak yapılan açıklamada Tonali'nin bahis kurallarını tekrar ihlal etmemesi halinde bu cezayı çekmeyeceği belirtildi. 

SAHALARA DÖNÜŞÜ YAKIN

Böylece 23 yaşındaki yıldız Tonali, İtalya'dan aldığı 10 aylık men cezasının sona ermesiyle birlikte 27 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yeniden sahalara dönebilecek. 

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