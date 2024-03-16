İngiltere FA Cup çeyrek finalinde Gary O'Neil'in ekibi Wolverhampton ile Mark Robins'in yönetimindeki Coventry karşı karşıya geldi.



Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadelenin son anları büyük çekişmeye sahne olurken karşılıklı atılan gollerin ardından konuk ekip Coventry mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.



Coventry'nin gollerini 53 ve 90+7'de Ellis Simms atarken, galibiyeti getiren golü 90+10'da Haji Wright attı.



Ev sahibi Wolverhampton'un gollerini ise 83. dakikada Rayan Ait-Nouri ve 88. dakikada Hugo Bueno kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Coventry, FA Cup'ta yarı finale yükselirken, Wolverhampton kupaya veda eden taraf oldu.



Coventry'nin sezon başında Antalyaspor'dan 9 milyon euro karşılığında transfer ettiği ABD'li forvet Haji Wright, bu sezon çıktığı 40. resmi maçta 15. golünü atmış oldu.





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