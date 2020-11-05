F.Bahçe-Konyaspor maçının yeni hakemi açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi Halis Özkahya'nın koronavirüse yakalanmasının ardından karşılaşmanın yeni hakemini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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F.Bahçe-Konyaspor maçının yeni hakemi açıklandı
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05 Kasım 2020 18:45
Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak mücadelenin hakemi değişti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce maça tayin edilen Halis Özkahya'nın yerine karşılaşmada Ali Şansalan görev yapacak.

MHK Başkanı Serdar Tatlı, kısa bir sür önce "Halis Özkahya'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Rezerv hakem tutuyoruz. Fenerbahçe - Konyaspor maçına yeni hakem atacağız." açıklamasıyla maçın hakeminin değişeceğini açıklamıştı.


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