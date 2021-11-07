F.Bahçe - Kayserispor maçının ilk yarısı için ne dediler?

Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İlk 45 dakikayı yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Çok yüksek tempo ile oynamaya çalışıyor Fenerbahçe, taraftarının da büyük itici gücüyle. Özellikle son paslarda heyecan ve pas hatası oluyor. Olgun atak yapamadı Fenerbahçe. Oyun devam ettikçe sakinlikten uzaklaştırdı, panik getirdi.



Kayserispor golü duran topla buldu ama Ferdi ve Szalai'nin arkasına top atılmıştı.



0-0'da İrfan Can Fenerbahçe penaltı kaçırdı. Bu penaltı kaçtıktan sonra şu atsa, bu atsa denebilirdi. İrfan Can topa iyi vuran biri, atsa ne iyi dersin ama Berisha kendi takımında penaltıcıymış.



Maçtan önce insanların isteğine göre kadroyu değiştirdim dedi Pereira. Fenerbahçe 3-5-2 falan oynamıyor. 3-5.5-1.5 oynuyor. İrfan Can'dan santrfor olur mu? İrfan orta sahadan dönme forvet oyuncusu gibi. İrfan merkezden sağa kaçıyor, geçeyim orta yapayım diyor. Kayseri de bu taktiğe iyi savunma yapıyor.



5 değişiklik futbolda büyük bir şanstır aslında, doğru kullanırsan. Doğru kullanamazsan işler kötü gider.



Fenerbahçe ikinciyi yemezse bu maçı %80 kazanır. Muhtemelen iki değişiklik yapar. Sistem arızası nedeniyle Pelkas, Mesut, İrfan, Rossi'den 1'i oynayabiliyor. İkinci yarıda ya 3-5-2'de Meyer'in yerine İrfan Can'ı çekecek, Mesut'u koyabilir sahaya ve Serdar'ı koyabilir.



Fenerbahçe, Mesut ile pas yüzdesini artırabilir. Oyun oraya yığılacak.



Herkese göre farklı. Bana göre 3'lünün 1'i fazla, hele 5'linin sağı Nazım'sa. Ya çift santrfor Serdar - Berisha oynayacaksın ya da 4-2-3-1'de Mesut'u alacaksın.



Fenerbahçe'nin yediği gol net kaleci hatası. Altay çok aranır. Altay 4 ay oynamayacak. Aldığım bilgiye göre 4 ay yok.



Fenerbahçe hiç uzatmadan milli arada kararlar almalı. Teknik direktör kararını...



ÖNDER ÖZEN



Fenerbahçe'nin Beşiktaş ve Galatasaray'a göre daha kolay bir eşleşmesi vardı. İlk yarı 1-0 mağlup kapattı. Kayserispor'da Bernard Mensah gibi önemli bir oyuncu yok. Bu maç içinde çıkan avantajlar vardı. Fenerbahçe penaltıda direğe takıldı. Kayserispor'un kullandığı bir korner var ve sonrasında gol geldi. Sonrasında devre bitti. Bütün 45 dakika bu. Kale önü pozisyonu oluşmadı. Hareketlilik var. Fenerbahçe enerji olarak fena değil ama kale önü üretimi yok. Fenerbahçe, Kadıköy'de rakibi boğmaya oynar ama ilk yarıda şutlar 1-1'di. Bu tablo, yaratıcı oyuncu ve organizasyon eksikliğini gösterir. 20 maç oldu.



METİN TEKİN



Fenerbahçe'de beceri ve organizasyon eksikliği var. Fenerbahçe eski Kadıköy gücüne dönmek zorunda, buna çok ihtiyaç var.



ERMAN TOROĞLU



Erman Toroğlu: İki takımın da oyununa bakıyorum, al birini vur ötekine. Fenerbahçe böyle olmamalı, böyle oynamamalı. Fenerbahçe'nin bu oyunu olacak şey değil. Kayseri de çok iyi bir takım değil, sıkıntıları var. Fenerbahçe ve Kayserispor arasında madi olarak çok büyük fark var ama aynı oyunu oynuyorlar. Pelkas gibi bir adam, çürüdü kulübede. Nazım'dan bek olursa, Fenerbahçe'den bu kadar olur. Pelkas neden oynamıyor, neden bu duruma geldi. Pelkas'ı Trabzon, Beşiktaş herkes ister. Fenerbahçe'de bir şey var, bir sakatlık var ama ne çözemedim. Fenerbahçe'nin hocası, antrenörü, yöneticisi bir odaya girecekler, eteklerindeki taşları dökecekler, böyle düzelebilir Fenerbahçe.



Yenilen golde kalecinin hatası %100, geldi orada kendi takım arkadaşlarını da dağıttı. Fenerbahçe'nin iyi tarafına bakalım ama neresi iyi? Antwerp ile karşılaştırdılar falan Antwerp bizim ligde oynamaz, ilk 10'da yer alamazlar.



Senin santrforun yok, şampiyon olacağım diyorsun. Fenerbahçe bugün kaybederse, bu hikayenin bittiği yerdir





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